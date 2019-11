per Mail teilen

In Hamburg tagt ab heute die Umweltministerkonferenz. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Anträge zum Thema Meeresschutz, aber auch die Diskussion um Kunstrasenplätze.

Bis Freitag werden die Umweltminister aus den Bundesländern gemeinsam mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zahlreiche Themen beraten. Mehrere Bundesländer haben Anträge eingereicht.

Dauer 0:53 min Umweltministerkonferenz in Hamburg Dominik Bartoschek berichtet.

Großes Thema: Meeresschutz

Ein großes Thema wird der Meeresschutz sein: Zum Beispiel soll es darum gehen, wie im Meer herumtreibende Fischernetze besser aufgespürt und geborgen werden können. Hamburg und Schleswig-Holstein wollen zudem, dass Seeschiffe während der Liegezeit im Hafen künftig dazu verpflichtet werden, Landstrom zu nutzen, statt die Dieselmotoren laufen zu lassen.

1,6 Millionen Tonnen Munition sollen aus dem Meer geborgen werden

Ein anderer Antrag fordert die Bergung von Munition aus dem Zweiten Weltkrieg vom Meeresgrund. Etwa 1,6 Millionen Tonnen befinden sich allein in deutschen Meeresgebieten und sollten in den nächsten Jahrzehnten je nach Vorrang geborgen werden, wie Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) sagte.

Man habe auch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 im Blick und wolle dafür einen Beitrag leisten und das Thema auf die Agenda bringen, sagte Albrecht. Studien zeigten, dass Muscheln und Fische durch aus Munition ausgetretene Giftstoffe belastet seien und in die Nahrungskette gelangen könnten - ein Problem, das durch den Zerfall von Munition zuzunehmen drohe.

Auch Zukunft von Kunstrasenplätzen wird diskutiert

Hessen hat die Diskussion über die Zukunft von Kunstrasenplätzen auf die Tagesordnung gesetzt. Sportvereine und Kommunen sollen dem Antrag zufolge dabei unterstützt werden, wenn sie ihre Kunstrasenplätze künftig mit Kork und Sand auffüllen, statt mit Kunststoffgranulat.

Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller sagte im SWR, es gehe nicht darum, alle Kunstrasenplätze abzuschaffen, sondern darum, keine neuen Plätze mehr zu fördern. "Wenn Plätze saniert werden, dann sollen sie so saniert werden, dass kein Granulat mehr eingesetzt wird." Kork und Sand seien zwar teurere, aber sinnvolle Alternativen.

Zusätzliche Mittel zur Sanierung von Kunststoffrasenplätzen könne das Land den Vereinen "im Moment nicht versprechen", so Untersteller. Es werde noch ein paar Monate dauern, bis die EU ihre Anforderungen stelle, was die Sanierung von Plätzen und die zeitlichen Fristen angehe. Dann werde man auch zwischen Bund und Ländern Entscheidungen treffen müssen, in wieweit es auch notwendig und sinnvoll ist, dass man die Zuschüsse für die Sanierung von Kunstrasenplätzen aufstockt.

Dauer 3:26 min Franz Untersteller: "Kann nicht sein, dass wir dem Sport Knüppel zwischen die Beine werfen" Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch:

Demonstrationen in Hamburg erwartet

Auch das Agrar-Paket der Bundesregierung werden die Minister diskutieren. Aus diesem Anlass werden zahlreiche Demonstranten nach Hamburg kommen. Mehrere Landesbauernverbände haben zum Protest aufgerufen. Die Behörden der Stadt rechnen mit 4.000 Traktoren, die Hamburg zeitweise lahmlegen dürften.