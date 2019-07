per Mail teilen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat konkrete Vorschläge vorgelegt, wie eine CO2-Steuer aussehen könnte. Diese Vorschläge basieren auf Gutachten, die genau so eine Steuer empfehlen – und damit für höhere Kraft- und Heizstoffpreise sorgen würden.

Eine CO2-Steuer sei "sozialverträglich möglich" – zu diesem Ergebnis kommen drei Gutachten, die Schulze in Auftrag gegeben hatte. Diesen Gutachten schließt sich Schulze an: Sie wirbt mit einer schrittweisen Einführung eines CO2-Preises im Verkehr und beim Heizen.

Anknüpfen soll das Modell an die bestehenden Energiesteuersätze für Benzin, Diesel, Heizöl und Heizgas, weil es am praktikabelsten umzusetzen sei, sagte Schulze. Es brauche eine Trendwende beim Ausstoß von Treibhausgasen. Sie sei überzeugt, dass Preissignale helfen könnten, so die Umweltministerin weiter.

Worum geht es bei einer CO2-Bepreisung? Bei einer solchen CO2-Bepreisung geht es darum, Ressourcen, die den Klimawandel besonders vorantreiben, teurer zu machen – damit sie weniger benutzt werden. Damit will man schließlich den Klimaschutz voranzubringen. Bis 2050 will Deutschland eigentlich weitgehend klimaneutral sein und seinen CO2-Ausstoß bis zu 90 Prozent gegenüber 1990 senken. Bis 2030 sollen die Emissionen um mindestens 55 Prozent zurückgehen. Da es Deutschland momentan droht, seine Klimaziele nicht zu erreichen, wollen Bewegungen wie "Fridays for Future" der Politik mit regelmäßigen Demonstrationen Druck machen, damit Sofort-Maßnahmen beschlossen werden.

Wie soll so eine CO2-Steuer konkret aussehen?

Eines stellte Schulze gleich zu Anfang klar: Sollte so eine CO2-Steuer in Deutschland kommen, werde damit nicht das Ziel verfolgt, Mehreinnahmen für den Staat zu generieren.

Stattdessen solle eine solche Bepreisung beim Autofahren und Heizen klimafreundliches Verhalten fördern: Dazu sollen Bürger, die auf das Klima achten, die Möglichkeit bekommen, zusätzliche Kosten über eine sogenannte Klimaprämie zurückzubekommen. Die soll nicht pro Haushalt sondern pro Kopf zurückgezahlt werden, so Schulze.

Je weniger Sie Auto fahren, je weniger Öl Sie verbrennen, deto mehr haben Sie dann von der Klimaprämie. Svenja Schulze (SPD), Bundesumweltministerin

Wen würde das Modell zusätzlich belasten?

Außerdem sollen Bürger mit geringen und mittleren Einkommen sowie Pendler und Mieter nicht zusätzlich belastet werden. Das sei grundsätzlich möglich – steht auch in den drei Gutachten, die Schulze am Freitag vorgestellt hat. Das solle dann über eine solche Klimaprämie passieren.

Ihr Modell würde nach ihren Angaben dazu führen, dass untere und mittlere Einkommen, Familien und Alleinerziehende nicht zusätzlich belastet, Ein- und Zwei-Personen-Haushalte mit höherem Einkommen aber "moderat belastet" würden.

Wie geht es jetzt weiter in Sachen CO2-Steuer?

