Umweltkonferenz in Nairobi beginnt

Bei der Uno-Umweltkonferenz in Nairobi steht das Thema Plastikmüll im Mittelpunkt. Hochrangige Politiker und Experten wollen bis Freitag beraten, wie die Vermüllung der Weltmeere gestoppt werden kann. Laut Uno treiben bereits jetzt mehr als 100 Millionen Tonnen Abfall in den Ozeanen. Bis 2050 könne mehr Plastik als Fische in den Meeren schwimmen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte vor Beginn der Konferenz, weltweites Recycling müsse Ziel einer UN-Konvention sei. Abfälle müssten als wertvolle Ressource immer wieder genutzt werden, so Schulze. Ein weiteres Ziel sei globale Müllvermeidung. An der Konferenz nimmt Schulze nicht teil, sondern Staatssekretär Jochen Flasbarth.