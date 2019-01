per Mail teilen

Mit Vollgas auf der Autobahn soll endgültig Schluss sein, wenn es nach dem Willen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) geht. Der Verein will ein Tempolimit und wehrt sich gegen Angriffe aus der CDU.

Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, hat sich in mehreren Zeitungen geäußert. "Wir fordern ein Tempolimit von 120 auf allen Autobahnen und 80 auf Landstraßen", sagte DUH-Chef Jürgen Resch der "Rheinischen Post".

Mit einem solchen Tempolimit ließen sich jährlich bis zu fünf Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen. Der Verkehrssektor müsse endlich auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Die SWR-Sendung "Odysso" hat sich mit der Frage nach einem Tempolimit beschäftigt.





Scheuer: "Unverantwortliche Gedankenspiele"

Die Debatte um ein generelles Tempolimit, wie es in vielen Regionen der Welt normal ist, war Ende vergangener Woche von der Verkehrskommission der Bundesregierung neu angefacht worden. Die Experten hatte zur Senkung des Co2-Ausstoßes unter anderem für eine höhere Spritsteuer und die Einführung einer Maximalgeschwindigkeit von 130 auf Autobahnen plädiert.

Für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sind dies unverantwortliche Gedankenspiele, weil solche Empfehlungen gegen jeden Menschenverstand gerichtet seien. Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem es auf einzelnen Autobahn-Abschnitten kein Tempolimit gibt. In den meisten Nachbarstaaten gelten Beschränkungen die zwischen 120 bis 140 Stundenkilometern liegen.

Klageberechtigte Verbraucherschutz-Organisation Die Deutsche Umwelthilfe ist eine klageberechtigte Verbraucherschutz-Organisation mit Sitz in Hannover. Sie hat mehrere Prozesse um Dieselfahrverbote in deutschen Städten gewonnen.

Resch wehrt sich gegen Kritik der CDU

Die DUH wird immer wieder kritisiert, zum Beispiel als "Abmahn-Verein", weil der Verein rigoros gegen Autohändler selbst bei kleinen Verstößen vorgeht. Das erinnere an das "lukrative Geschäftsmodell von Abmahnkanzleien", schrieb der "Spiegel" im November.

Jürgen Resch SWR

Im Dezember hat der CDU-Parteitag in Hamburg beschlossen, prüfen zu lassen, ob die Deutsche Umwelthilfe weiterhin als gemeinnützige Organisation anerkannt werden soll. "Der Teil der CDU, der besonders scharf gegen die DUH vorgehen will, ist der politische Arm der Automobilindustrie", sagte Resch jetzt der "Augsburger Allgemeinen".

"Der Bundesparteitag der CDU, der über die Anträge entschied, wurde ausgerechnet von Volkswagen und Audi gesponsert", so Resch. "Die CDU - offensichtlich die 'Christliche Diesel-Union' - ist heute die Partei der Autoindustrie."