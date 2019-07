Umweltbundesamt: Streit ums Wasser ist absehbar

per Mail teilen

Das Umweltbundesamt hält einen Streit ums Wasser in Deutschland für absehbar. Der private Verbrauch steige. Und da es im Sommer immer weniger regne, brauche auch die Landwirtschaft mehr Wasser, so ein Experte des Amtes. Die kommunalen Wasserversorger erklärten, dass immer Wasser aus dem Hahn laufe, werde als zu selbstverständlich wahrgenommen. Im vergangenen Jahr war der Sommer extrem trocken. Das Bundesumweltamt rechnet damit, dass das Grundwasser sich noch nicht davon erholt hat. In diesem Sommer haben einige Regionen bereits zum Wassersparen aufgerufen - unter anderem im nördlichen Rheinland-Pfalz.