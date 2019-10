per Mail teilen

Nach dem Wirbel um den Militärgruß-Torjubel türkischer Fußball-Nationalspieler will die Uefa Ermittlungen einleiten. Die Uefa-Statuten verbieten politische Bekundungen jeder Art.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa wird die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der Uefa am kommenden Donnerstag über den Fall beraten. Ob dabei auch Beschlüsse über mögliche Sanktionen fallen werden, ist aber fraglich.

Verfahren der Uefa nach umstrittenem Torjubel Thomas Wagner berichtet.

Türkische Nationalspieler zeigen Militärgruß

Der Stein des Anstoßes ist das Verhalten türkischer Fußball-Nationalspieler nach dem 1:0-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Albanien am vergangenen Freitag. Die türkischen Fußballprofis hatten direkt nach dem einzigen und entscheidenden Tor mit der Hand an der Stirn militärisch salutiert - wie ein Soldat, der vor seinem Hauptmann steht.

Auch die türkischen Nationalspieler Kenan Karaman und Kaan Ayhan, die beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf unter Vertrag sind, zeigten diesen Militärgruß.

Auch der Verband steht in der Kritik

Umstritten ist nicht nur das Verhalten der Spieler, sondern auch die Stellungnahme des türkischen Fußballverbandes. Darin heißt es: Die türkischen Fußballer hätten mit dem Militärgruß kundgetan, dass sie das Siegestor denjenigen Soldaten schenken wollen, die derzeit im syrischen Grenzgebiet im Rahmen der so genannten "Operation Friedensquelle" im Einsatz sind und dabei die Kurdenmiliz YPG bekämpfen. Dieser Militäreinsatz steht international heftig in der Kritik.

Der Militärgruß der Spieler und die Stellungnahme des Verbandes haben die Uefa veranlasst, ein Verfahren gegen den türkischen Verband auf den Weg zu bringen. Mögliche Sanktionen könnten sich gegen den Verband als Ganzes oder gegen einzelne Spieler richten.

Militärischer Torjubel sorgt auch beim DFB für Wirbel

Auch in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sorgte der Fall für Wirbel. Der Torschütze der Türkei, Cenk Tosun, hatte nach dem Spiel ein Foto des militärischen Jubels bei Instagram gepostet.

Die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Emre Can hatten diesen Beitrag mit einem "Like" versehen, diesen später aber wieder zurückgezogen. Beide gaben an, mit ihrer Reaktion auf das Bild keinerlei politische Stellungnahme abgegeben zu haben.