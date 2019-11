Umstrittene Entscheidung: Trump begnadigt Soldaten

In der Handball-Bundesliga empfangen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag den TV Bittenfeld aus Stuttgart. Die Löwen sind derzeit vierter, Bittenfeld steht auf Platz 15. Zuletzt hatten die Löwen zweimal knapp gegen Leipzig und Kiel gewonnen. Anpfiff der Partie gegen Bittenfeld ist am Sonntag um 16 Uhr in der Mannheimer SAP-Arena. mehr...