Der Dokumentarfilm "Welcome to Sodom. Dein Smartphone ist schon hier" ist bildgewaltig, beeindruckend und schockierend. Er spielt in Ghana, in Accra, auf einem der größten Müllhalden des Kontinents. Was dort liegt, sind die Reste des Elektroschrotts des Westens. Handys, Bildschirme, alte Computer. Aus denen die wertvollen Metalle herausgebrannt werden. Im Mittelpunkt des Filmes von Florian Weigensamer und Christian Krönes stehen nicht die Mechanismen des illegalen Elektroschrotthandels, sondern die Lebensumstände und Schicksale von Menschen, die am untersten Ende der globalen Wertschöpfungskette stehen. Menschen, die sich in den Resten der Ersten Welt einrichten müssen.



Internetseite: http://www.camino-film.com/filme/welcometosodom