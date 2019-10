per Mail teilen

Morgen wird in Thüringen gewählt. Die amtierende rot-rot-grüne Koalition unter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) könnte ihre Mehrheit verlieren. Die FDP könnte in den Landtag zurückkehren. Klar scheint nur: Die Regierungsbildung dürfte schwierig werden.

Die letzte Umfrage sieht keine Mehrheit für die regierende rot-rot-grüne Koalition. Auch für ein Viererbündnis aus CDU, SPD, Grünen und FDP würde es laut der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen nicht reichen.

Dauer 0:22 min Was sagen die Wahlforscher? Die Regierungsbildung könnte schwierig werden.

Dabei könnte die Linke erstmals stärkste Partei in Thüringen werden. 28 Prozent sagt die Umfrage ihr voraus. 2014 lag die CDU noch vor ihr. Doch die SPD kommt in der Umfrage nur noch auf neun Prozent der Stimmen und die Grünen auf sieben Prozent. Also müsste sich die Linke einen weiteren Partner suchen - oder einen stärkeren.

Ramelow will Koalition weiterführen

Bodo Ramelow, der vor fünf Jahren zum ersten linken Ministerpräsidenten wurde, warb beim Finale seines Wahlkampfs für die Weiterführung des Dreier-Bündnisses. Er wisse, dass es ungewöhnlich sei, für ein Regierungsmodell einzutreten. Aber er stehe dazu.

"Ich werbe nicht für eine Partei, sondern für Rot-Rot-Grün." Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke)

Zweitstärkste Kraft wäre nach dem Ergebnis der Umfrage, die im Auftrag des ZDF durchgeführt wurde, die CDU mit 26 Prozent. Vor einer Zusammenarbeit mit der Linken hat der ehemalige thüringische Landeschef Bernhard Vogel (CDU) gewarnt.

"Eine solche Koalition würde mit Recht einen erheblichen Teil unserer Wähler vertreiben." Bernahrd Vogel (CDU)

FDP könnte die Fünf-Prozent-Hürde schaffen

Die FDP schafft es laut der Umfrage, mit fünf Prozent in den Landtag einzuziehen. CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring kann sich angesichts der möglichen Rückkehr der Liberalen eine Viererkoalition aus CDU, SPD, Grünen und der FDP vorstellen.

"Meine Idee ist, das Land wieder zusammenzuführen und Brücken zu bauen und wahrscheinlich kann man das sogar mit drei Partnern in einer Viererkonstellation gut machen." Mike Mohring, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl

Koalition mit der AfD ausgeschlossen

Eine Koalition mit der AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke hatte Mohring bereits ausgeschlossen - ebenso wie eine Koalition mit der Linken oder auch eine Minderheitsregierung. Die AfD kommt in der Umfrage auf 21 Prozent der Wählerstimmen. Damit würde sie ihr Ergebnis von 2014 mehr als verdoppeln.

1,73 Millionen Thüringer entscheiden am Sonntag über den neuen Landtag in Erfurt.