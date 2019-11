Umfrage: Jeder vierte Europäer judenfeindlich

per Mail teilen

Etwa jeder vierte Europäer hat einer Umfrage zufolge judenfeindliche Ansichten. Das berichtet die amerikanische Organisation Anti-Defamation League. Das EU-Land mit den meisten antisemitischen Tendenzen ist demnach Polen - 48 Prozent der Bürger dort haben laut Umfrage entsprechende Vorurteile. Am wenigsten verbreitet ist der Antisemitismus demnach in Schweden. In Deutschland habe der Anteil der Menschen mit solchen Ansichten im Vergleich zu einer Umfrage im Jahr 2015 leicht abgenommen. Meinungsforscher haben Europäer mit elf Vorurteilen gegenüber Juden konfrontiert. Wer mindestens sechs davon für wahr hielt, wurde als antisemitisch eingestuft.