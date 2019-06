Zum ersten Mal sind die Grünen in einer Umfrage stärkste politische Kraft in Deutschland. Doch wohin mit so viel Erfolg? Auf jeden Fall will die Partei keine Volkspartei sein.

Die Grünen sind inzwischen Erfolg gewöhnt. Aber dass sie im neuesten ARD-Deutschlandtrend sogar vor der CDU landen, ist dann doch eine Sensation. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Grünen inzwischen auf 26 Prozent, die Union nur auf 25 Prozent. Die SPD ist ohnehin weit abgeschlagen bei 12 Prozent. Die Partei muss sich langsam darüber klar werden, was sie will, wenn sie Regierungsverantwortung bekommen sollte. Die Grünen wollen keine Volkspartei sein Zwar ist die Umfrage nur eine Momentaufnahme, aber es zeichnet sich schon länger ab, dass das Thema Umwelt den Grünen zu einem neuen Hoch verhilft. Doch eine Volkspartei wollen die Grünen nicht sein. Die Grünen-Parteichefs tun sich schwer mit dem Begriff. Ihre Nachwuchsorganisation, die Grüne Jugend, macht da keine Ausnahme. Dauer 3:50 min Ricarda Lang über den Umfrage-Erfolg der Grünen Ricarda Lang über den Umfrage-Erfolg der Grünen Die Wähler sollen die Grünen klar erkennen Ricarda Lang, die Bundessprecherin der Grünen Jugend, sagte im SWR, sie halte nicht viel vom Begriff der Volkspartei. Denn die Volksparteien versuchten zu viele Wähler unter einen Hut zu bringen, sodass ihre politischen Ziele am Ende nicht mehr erkennbar seien. "Ich glaube, dass das Votum für die Grünen bei den Europawahlen und auch die jetzigen Umfragewerte genau den gegenteiligen Wunsch ausdrücken." Mehr Klarheit, mehr Klimaschutz. Die Grünen, so Lang, würden "klare und teilweise radikale Antworten" liefern und nicht nur den Status Quo verwalten. Die Grüne Jugend will eine radikale Klimapolitik Doch kann dieser Erfolg anhalten, wenn die Grünen als Regierungspartei mit einem Koalitionspartner zusammenarbeiten müssten? Wenn es nach der Grünen Jugend geht, dann sollten sich die Grünen bei ihrem Kernthema kompromisslos zeigen: "Eine vernünftige Klimapolitik muss heute radikal sein", sagt Lang. Diese Einstellung könnte den Erfolg der Grünen weiter befeuern - und sie an der Realität scheitern lassen, wenn sie Regierungsverantwortung bekommen.