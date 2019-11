Umfrage: Deutsche schätzen Strahlenrisiko falsch ein

per Mail teilen

In Deutschland wissen zahlreiche Menschen offenbar nicht, welches die wichtigsten Quellen für Strahlung im Alltag sind. Das ist bei einer Umfrage herausgekommen, die das Bundesamt für Strahlenschutz in Auftrag gegeben hat. Demnach finden drei von vier Befragten, dass das Thema radioaktive Strahlung durch Kernkraftwerke sehr, oder eher beunruhigend sei. Jeder zweite mache sich Sorgen um die Strahlung von Mobilfunkmasten, Handys und Tablets. Über Radon in der Umwelt, die größte Quelle für die durchschnittliche jährliche Strahlenbelastung, denkt laut Umfrage nur einer von vier Deutschen nach. Radon ist nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs.