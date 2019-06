Ulm könnte Standort für Batterie-Forschungsfabrik werden

Ulm hat gute Chancen Standort der geplanten Forschungsfabrik für Batteriezellen zu werden. Experten beim Bundeswirtschaftsministerium haben eine Empfehlung für Ulm abgegeben. Der Bund will die Batterie-Forschungsfabrik mit einer halben Milliarde Euro fördern, die baden-württembergische Landesregierung will 185 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Damit sollen die Voraussetzungen, um Batteriezellen in Deutschland zu produzieren, verbessert werden. Bislang kommen die Zellen für Autobatterien nur von asiatischen Herstellern. Die endgültige Entscheidung für den Standort fällt am 7. Juli.