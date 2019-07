Ukrainer wählen neues Parlament

In der Ukraine hat die Parlamentswahl begonnen. Rund 30 Millionen Wähler sind aufgerufen, die Abgeordneten der Obersten Rada zu bestimmen. Es treten 22 Parteien an. In Umfragen liegt die neu gegründete Partei von Präsident Wolodymyr Selenskyi, die so genannten "Diener des Volkes" vorne. An zweiter Stelle lag zuletzt die pro-russische sogenannte "Oppositionsplattform - Für Leben". Zentrale Probleme des Landes sind weiterhin der Konflikt mit den pro-russischen Separatisten im Osten der Ukraine und die weit verbreitete Korruption.