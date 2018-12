Ukraine beendet Kriegsrecht

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat ein Ende des Kriegsrechts verkündet. Wegen eines Konflikts mit Russland hatte das Parlament in Kiew Ende November beschlossen, ein 30 Tage geltendes Kriegsrecht in den Grenz- und Küstenregionen zu verhängen. Die Maßnahme hatte Poroschenko viel internationale Kritik eingebracht. Hintergrund war ein Vorfall vor der Halbinsel Krim. Die russische Küstenwache hatte Boote der ukrainischen Marine gewaltsam an der Fahrt durch die Meerenge von Kertsch gehindert. Die Boote samt Besatzung wurden festgesetzt. Die 24 Seeleute befinden sich noch immer in russischem Gewahrsam.