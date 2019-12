Ukraine: Gefangenenaustausch hat begonnen

In der Ostukraine hat der Austausch von Kriegsgefangenen begonnen. Nach Angaben des russischen Präsidialamts begann die Aktion in der Region Donezk. Geplant war, dass die pro-russischen Separatisten 55 Gefangene freilassen. Im Gegenzug soll die ukrainische Regierung 87 Separatisten übergeben. Es sind die letzten Gefangenen, die bisher noch nicht nach Hause zurückgekehrt waren. Auf den Austausch hatten sich der russische Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj in diesem Monat in Paris geeinigt.