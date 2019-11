Ufo entscheidet über Vorgehen im Konflikt mit Lufthansa

per Mail teilen

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo will heute über die nächsten Schritte im Tarifkonflikt mit der Lufthansa informieren. Beide Seiten wollten sich am Wochenende zu Gesprächen treffen, um auszuloten, ob eine Schlichtung möglich ist. Über Ergebnisse ist nichts bekannt geworden. Ufo hat mit einer Ausweitung der Streiks auch auf Tochtergesellschaften der Lufthansa gedroht, sollte es zu keiner Bewegung kommen. Am Donnerstag und Freitag waren 1.500 Flüge ausgefallen. Ufo fordert für die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter unter anderem höhere Spesen und Zulagen.