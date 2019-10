Somalia: Zehntausende flüchten vor Überschwemmungen

per Mail teilen

Wegen schwerer Überschwemmungen haben in Somalia rund 182.000 Menschen ihr Zuhause verlassen müssen. Das hat das Nothilfebüro der Vereinten Nationen mitgeteilt. Zahlreiche Häuser stehen demnach unter Wasser. Ackerland, Infrastruktur und Straßen sind nach Aussage der Behörden zerstört worden. Wie viele Menschen durch die Überschwemmungen gestorben sind, sei noch unklar, so das Nothilfebüro. Derzeit herrscht in Somalia Regenzeit. Allerdings hat es zuletzt überdurchschnittlich viel geregnet. Weil viele Somalier durch die Überflutungen ihre Ernte und Nutztiere verlieren, sind sie oft auch noch nach der Regenzeit auf humanitäre Hilfe angewiesen.