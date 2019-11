Nach heftigen Regenfällen in der Mitte und im Norden Englands besteht in Teilen der Grafschaft South Yorkshire Lebensgefahr. Das hat die zuständige Behörde gesagt. Betroffen von Überschwemmungen ist vor allem die Stadt Sheffield. Dutzende Menschen haben dort die Nacht in einem Einkaufszentrum verbracht, weil die umliegenden Straßen unpassierbar waren. In Mansfield wurden nach einer Schlammlawine 35 Gebäude evakuiert.