Überraschende Wende im Mordfall Kim Jong-nam

Im Prozess um den Mord am Halbbruder des koreanischen Machthabers Kim Jong-un ist eine der beiden Angeklagten auf freien Fuß gesetzt worden. Das Gericht in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur ließ die Anklage gegen die Indonesierin fallen. Unklar ist, ob auch die zweite Angeklagte freikommt. Die Frauen hatten Kims Halbbruder auf dem Flughafen mit einem Nervengift getötet. Ihren Aussagen zufolge wurden sie für eine TV-Produktion mit versteckter Kamera angeworben. Die Frauen sollten dem ihnen Unbekannten eine Babylotion ins Gesicht schmieren. Der ermordete Kim Jong-nam galt lange als der zukünftige Machthaber von Nordkorea, fiel aber in Ungnade. Nach dem Tod des gemeinsamen Vaters übernahm Kim Jong-un die Macht. Ob er hinter dem Mordanschlag steckt, ist unklar.