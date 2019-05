per Mail teilen

Nach der Absetzung der Regierung in Österreich hat Bundespräsident Van der Bellen eine Übergangskanzlerin bekanntgegeben: Die Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein soll eine neue Regierung bilden.

Nach dem skandalösen "Ibiza-Video" und der dadurch ausgelösten Regierungskrise haben sich die Parteien in Österreich auf einen Übergangskanzler für die kommenden Monate geeinigt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen verkündete, dass er die bisherige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs Brigitte Bierlein in einigen Tagen zur Kanzlerin ernennen will.

Dauer 01:42 min Erfahrene Juristin soll neue Regierung für Österreich bilden Die Präsidentin des Verfassungsgerichts Österreichs Brigitte Bierlein wird neue Kanzlerin - zumindes vorübergehend.

Am Montag war in Österreich die gesamte Regierung von Sebastian Kurz per Misstrauensvotum des Parlaments abgesetzt worden. Van der Bellen erhielt damit die Aufgabe, eine Übergangsregierung zu bilden, die bis zur Neuwahl im September und während der dann folgenden Koalitionsverhandlungen im Amt bleiben soll.

Skandal-Video löst Regierungskrise aus

Die Absetzung der Regierung war der vorläufige Höhepunkt der Regierungskrise, die durch das Skandal-Video aus Ibiza ausgelöst worden war. Die von "Spiegel" und "Süddeutscher Zeitung" am 17. Mai veröffentlichten Aufnahmen von 2017 zeigen den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte.

Er stellt dabei unter anderem Staatsaufträge für Wahlkampfhilfe zugunsten der FPÖ in Aussicht und spekuliert über die vorteilhaften Folgen eines Kaufs der einflussreichen "Kronen-Zeitung" durch die Investorin.