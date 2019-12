Tausende vegetieren in Lagern, in denen eigentlich nur Platz für Hunderte wäre. Die Zustände sind grauenhaft: Immer wieder versuchen Kinder unter zehn Jahren, sich das Leben zu nehmen, sagen Hilfsorganisationen. Der Grünen-Chef will nicht länger zuschauen.

Angesichts der völlig überfüllten Lager für Migranten auf den griechischen Inseln hat Grünen-Chef Robert Habeck gefordert, Deutschland solle die Menschen von dort aufnehmen. "Holt als erstes die Kinder raus", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". 7.500 Menschen leben da, wo nur 648 hinpassen Die Bürgermeister der Inseln im Osten der Ägäis warnen seit Monaten vor unkontrollierbaren Zuständen wegen der überfüllten Lager. Immer wieder kommt es auch zu gewalttätigen Protesten. So leben im Lager Vathy auf der Insel Samos zurzeit etwa 7.500 Menschen, darunter viele Minderjährige. Ausgelegt ist die Anlage für 648 Bewohner. Am Donnerstag brachen gewalttätige Ausschreitungen aus: Dauer 1:28 min Täglich kommen Hunderte neu an Aus Athen berichtet Michael Lehmann. Die konservative Regierung in Athen hat in den vergangenen Monaten mehr als 10.000 Migranten von den Inseln zum Festland gebracht. Derweil kommen ständig weiter Flüchtlinge aus der Türkei an. Zurzeit leben in und um die Camps auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos mehr als 41.000 Migranten. Noch im April waren es 14.000. Auf die EU warten? "Es machen sowieso nie alle mit" Nach den Worten von Habeck sind darunter etwa 4.000 Kinder, "darunter viele Mädchen, viele zerbrechliche kleine Menschen". Da sei schnelle Hilfe ein "Gebot der Humanität". Bundesländer wie Berlin und Thüringen hätten schon erklärt, dass sie dazu bereit seien, ebenso die grüne Seite der Regierung von Baden-Württemberg und der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius von der SPD. Deutschland müsse auch handeln, wenn andere in der EU nicht mitmachten. "Es ziehen sowieso nie alle mit", sagte Habeck.