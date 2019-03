Die USA ziehen ihre letzten Botschaftsmitarbeiter aus Venezuela ab. Das hat Außenminister Mike Pompeo in Washington erklärt. Grund sei, dass sich die Lage in dem südamerikanischen Land immer weiter verschlechtere. Die letzten US-Diplomaten sollen bis Ende der Woche abreisen. Der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaidó hat die Bevölkerung für heute erneut zu landesweiten Protesten aufgerufen. Die Demonstrationen sollen am Nachmittag in Caracas beginnen. Seit Donnerstag sind weite Teile Venezuelas ohne Strom. Guaidó macht die Regierung dafür verantwortlich und spricht von jahrelanger Korruption und Misswirtschaft.