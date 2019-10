per Mail teilen

Die USA haben den Abzug ihrer Truppen aus Syrien fortgesetzt. Bis alle Truppen das Land verlassen hätten werde es noch einige Wochen dauern, sagte ein Regierungsvertreter in Washington. Die Soldaten werden in den Irak geschickt, sagte Pentagonchef Mark Esper. Der Rückzug aus Syrien hatte den Weg für eine türkische Militäroffensive gegen die kurdische YPG frei gemacht. Eine vereinbarte Feuerpause in der Region hält offenbar nicht. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Angriffe vor.