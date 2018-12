Die USA haben angekündigt, ihre Truppen aus Syrien abzuziehen. Aber ist der IS besiegt und können die Menschen in Frieden leben? Ein Mainzer Arzt, der dort hilft, sagt nein.

Die Ankündigung des Weißen Hauses kam natürlich auch auf Twitter, auf dem Account von Präsident Donald Trump: "Wir haben ISIS in Syrien geschlagen, mein einziger Grund, während der Trump-Präsidentschaft dort zu sein." ISIS, so wird die Terrororganisation IS auch genannt, ist nach Ansicht internationaler Beobachter jedoch nicht ganz geschlagen.

Auch der Mainzer Arzt Gerhard Trabert bestreitet das. Vor allem im Süden gebe es noch IS-Kämpfer. Trabert ist mit einer Hilfsorganisation zur Zeit im Nordosten Syriens an der Grenze zur Türkei. Diese Region namens Rojava ist besonders heikel, sollten die USA jetzt ihre Truppen abziehen.

"Die Menschen haben große Angst." Gerhard Trabert, Arzt aus Mainz

Trabert schildert im SWR, dass die Bewohner dort neue Gewalt befürchten: "Die Menschen haben große Angst." Hauptsächlich hätten kurdische Einheiten den IS bekämpft, die von den USA unterstützt wurden. Nun bestehe die Möglichkeit, dass die Türkei, die direkt an der Grenze zu Nordsyrien liegt, die Kurden angreife und der IS wieder stärker werde. Islamisten, die noch in Gefängnissen sitzen, könnten ausbrechen.

Dauer 03:21 min Der Mainzer Arzt Gerhard Trabert im Gespräch Moderation: Stefan Eich

"Der Spirit von Freiheit und Demokratie geht verloren." Gerhard Trabert

Für die Menschen im Nordosten Syriens in der Region Rojava sei das besonders tragisch: "Sie haben gelitten, sie sind dafür gestorben. Sie haben hier in der Rojava-Region eine basisdemokratische Gesellschaftsordnung aufgebaut. Jetzt, wo sie geglaubt haben, der Krieg ist vorbei, kommt er zurück. Sie haben große Angst, was die aggressive Politik Erdogans anrichten wird. All das, was sie wieder aufgebaut haben und auch der Spirit von Freiheit und Demokratie geht verloren." Trabert ist sich sicher, dass die Islamisten durch den US-Truppenabzug gestärkt werden. "Der Terrorismus in diesem Land wird zurückkehren."