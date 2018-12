USA wollen Truppen aus Syrien abziehen

Die USA wollen offenbar zügig ihre Truppen aus Syrien abziehen. US-Medien berichten von einer entsprechenden Anweisung von Präsident Donald Trump an das Verteidigungsministerium. Die Verbündeten in der Region seien schon informiert worden. Trump schrieb auf Twitter, dass die Mission in Syrien mit dem Sieg über die Terrormiliz IS erfüllt sei. Derzeit haben die USA rund 2.000 Soldaten in Syrien stationiert. Offiziell sind sie dort als Berater und Trainer der syrischen Oppositionstruppen tätig. Kritiker bemängeln, dass Trump mit dem Abzug die Kurden im syrisch-irakischen Grenzgebiet verrate, weil sie dann keinen Schutz mehr hätten. Die Türkei geht immer wieder gegen die kurdischen Milizen vor.