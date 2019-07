USA wollen Asylrecht einschränken

Die USA wollen das Asylrecht an der Grenze zu Mexiko einschränken. Justizminister William Barr erklärte, dass dort Asylanträge von Migranten abgelehnt werden sollten, die auf ihrem Weg in die USA vorher nicht in einem anderen Land den Flüchtlingsstatus beantragt haben. Die neue Regelung soll am Dienstag in Kraft treten. Damit wolle man Wirtschaftsmigranten abhalten, die das US-amerikanische Asylsystem ausnutzen wollten, so Barr. Bisher kann jeder einen Asylantrag stellen, der die USA erreicht hat, unabhängig davon, auf welchem Weg. Ausnahmen gelten für Menschen, die durch Staaten einreisen, die als sicher eingeschätzt werden.