Die US-Regierung will künftig erlauben, dass Kinder von illegalen Migranten unbefristet festgehalten werden dürfen. Bisher war das nur für maximal 20 Tage möglich. Die neue Regelung soll laut US-Heimatschutzministerium auch eine abschreckende Wirkung haben, damit weniger Migranten von Mexiko in die USA kommen. Sie soll innerhalb von zwei Monaten in Kraft treten, allerdings werden Klagen dagegen erwartet.