Die von den USA und der Türkei vereinbarte Waffenruhe für Nordsyrien wird offenbar nicht eingehalten. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet von Gefechten in einer der syrisch-türkischen Grenzstädte.

Insgesamt sollte die Feuerpause fünf Tage gelten. Auch die Kurden-Miliz YPG in Nordsyrien wollte sich daran halten. Sie soll sich nach dem Willen der Türkei während der Feuerpause aus Nordsyrien zurückziehen - aus welchen Gebieten genau, ist noch unklar. Die türkische Regierung will dort syrische Flüchtlinge ansiedeln, die vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat in die Türkei geflüchtet sind.

Der Militäreinsatz der Türkei werde enden, sollte die YPG komplett aus dem Gebiet abgezogen sein, hatte US-Vizepräsident Mike Pence am Donnerstag erklärt.

Türkei: Keine Waffenruhe sondern unterbrochene Offensive

Die Türkei bezeichnete die Vereinbarung allerdings nicht als Waffenruhe. Die Offensive sei unterbrochen, aber nicht gestoppt, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu.

Die USA haben angekündigt, die Sanktionen gegen die Türkei nur aufzuheben, wenn die Waffenruhe dauerhaft hält. Nach den Worten von Pence werden vorerst keine weiteren Strafmaßnahmen verhängt.

Trump: Waffenruhe ist großartig für alle

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag euphorisch auf die erzielte Einigung reagiert: "Das ist ein großartiger Tag für die Zivilisation." Der türkische Präsident habe das richtige getan. "Was er gemacht hat, war sehr schlau", sagte Trump.