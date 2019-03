per Mail teilen

Die USA und Südkorea halten ihr großes militärisches Frühjahrsmanöver in diesem Jahr nicht ab. Das haben beide Regierungen bekannt gegeben. Stattdessen soll es mehrere kleinere Militärübungen geben. Damit wollen beide Staaten ein Entspannungssignal Richtung Nordkorea senden. Denn Nordkorea sah die massenhafte Mobilisierung feindlicher Truppen in Nähe der eigenen Grenze stets als Bedrohung. Die USA haben zur Abschreckung knapp 30.000 Soldaten in Südkorea stationiert.