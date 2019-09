per Mail teilen

Im Handelsstreit zwischen den USA und China haben beide Länder neue Strafzölle verhängt. Ab heute gilt: Für Konsumartikel aus China, wie Fernseher, Bücher oder Windeln, sind in den USA 15 Prozent zusätzliche Abgaben fällig. Bisher waren beispielsweise nur Industriegüter und Maschinen betroffen. Als Reaktion traten in China weitere Gegenzölle in Kraft. Sie treffen vor allem die amerikanischen Bauern.