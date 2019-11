USA steigen jetzt wirklich aus Pariser Klimaabkommen aus

Die USA setzen ihren Austritt aus dem Pariser Klima-Abkommen fort. Die US-Regierung habe eine formelle Austrittserklärung an die Vereinten Nationen geschickt, teilte Außenminister Mike Pompeo mit. Die Regierung begründet den Austritt mit Nachteilen für Arbeiter, Unternehmen und Steuerzahler. Das Pariser Klima-Abkommen hat das Ziel, die menschengemachte Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. US-Präsident Donald Trump stellt die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel in Frage und hat vor zwei Jahren angekündigt, dass sein Land aus dem Abkommen aussteigt. Der formale Ausstieg kann frühestens in einem Jahr stattfinden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bedauerte den Schritt der USA. Bei einem Besuch in China sagte er, die EU müsse deshalb beim Klimaschutz künftig stärker mit China zusammenarbeiten.