USA schicken Soldaten nach Saudi Arabien

Die Krisenstimmung im Persischen Golf nimmt zu. Das US-Militär schickt Soldaten nach Saudi-Arabien. Das solle zusätzlich abschrecken und die Interessen der USA schützen, teilte das Zentralkommando mit. Nach Angaben von US-Medien plant Präsident Donald Trump, 500 Soldaten zu entsenden. Am Abend hatten iranische Kräfte in der Straße von Hormus zwei britische Öltanker gestoppt. Einen ließen sie nach über drei Stunden weiterfahren. Der andere wurde in einen iranischen Hafen geleitet. Das beschlagnahmte Schiff habe Vorschriften missachtet und möglicherweise umweltschädigende Materialien an Bord, teilten die Behörden mit. Großbritannien hat dem Iran mit ernsten Konsequenzen gedroht, sollte das Land den Tanker nicht schnell wieder frei geben.