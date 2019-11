per Mail teilen

Die USA haben stellen sich hinter die Demokratiebewegung in Hongkong. US-Präsident Donald Trump hat dazu zwei Gesetze unterschrieben. Damit sorgt er aber nicht nur für Begeisterung.

Die beiden Gesetze, um die es dabei geht, waren in der vergangenen Woche vom Kongress gebilligt worden - durch Trumps Unterschrift treten sie nun in Kraft. Sie sollen die Demokratiebewegung in der seit Monaten von Protesten heimgesuchten Sonderverwaltungszone unterstützen.

China bezeichnet die Gesetze als Fehler

Trump erklärte, durch die Gesetze sollten die Vertreter Chinas und Hongkongs "ihre Meinungsverschiedenheiten freundschaftlich regeln, um lange anhaltenden Frieden und Wohlstand für alle zu schaffen". Dies geschehe gleichzeitig "aus Respekt" für Chinas Präsident Xi Jinping und die Menschen in Hongkong.

China hat das aber wohl anders aufgenommen: Nach der Unterzeichnung der Gesetze durch Trump protestierte China nämlich gegen die "Einmischung in innere Angelegenheiten" und drohte mit "Gegenmaßnahmen". Zum zweiten Mal in nur vier Tagen wurde außerdem der US-Botschafter einbestellt. Vizeaußenminister Le Yucheng forderte die USA zudem auf, "ihre Fehler zu korrigieren".

Aber auch aus Hongkong kommt nicht nur Begeisterung

Obwohl die Gesetze die Demokratiebewegung in Hongkong eigentlich unterstützen, gab es auch von dort teils Kritik daran: Die "unvernünftige" Einmischung sende die falschen Signale an die Protestierenden und entschärfe die Krise nicht.

Der Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong hat die Initiative der USA dagegen gelobt – und auch die europäischen Staaten dazu aufgerufen, ähnliche Sanktionen zu verhängen.

Bütikofer (Grüne) fordert EU-Sanktionsregime gegen Menschenrechtsverletzungen Reinhard Bütikofer (Grüne), Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China, hat im SWR ausgeschlossen, dass sich die EU der US-Initiative im Hongkong-Konflikt anschließen wird: "Das europäische Parlament wird das nicht tun und kann das nicht tun." Das liege allein schon daran, dass das Parlament gar keine eigenen Gesetze machen könne. Dauer 3:29 min EU-Politiker Bütikofer: Wo bleibt die EU im Hongkong-Konflikt? Reinhard Bütikofer (Grüne), Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China, im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Das Europäische Parlament habe zwar schon eine ähnliche Initiative vorangetrieben, die sei aber am Widerstand der Mitgliedsländer gescheitert - "nämlich, dass auch Europa ein global wirkendes Sanktionsregime gegen Personen in Kraft setzen soll, die sich in besonderer Weise gegen Menschenrechte vergehen. Das wurde im Rat blockiert, weil zu viele Mitgliedsländer sich bisher nicht auf diese Notwendigkeit einlassen wollen." Bütikofer hofft, dass die neuesten Enthüllungen über die Situation in Uiguren-Provinz Xinjiang und die Entwicklungen im Hongkong-Konflikt doch noch den ein oder anderen umstimmen. "Da ist das europäische Parlament Antreiber und kann nicht allein agieren."

Welche Folgen haben die US-Gesetze für China?

1. Die Gesetze drohen Wirtschaftssanktionen gegen Hongkong an. Das wäre auch ein schwerer Schlag für China - denn Hongkong hat momentan einen Sonderstatus in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und China und gilt dementsprechend als wichtige Drehscheibe. Diese Funktion könnte dann wegfallen.

2. Um das zu kontrollieren sind jährliche Berichte des Außenministeriums vorgesehen, die bescheinigen sollen, ob Hongkong noch ausreichend autonom von China ist, um die bevorzugte wirtschaftliche Behandlung weiter zu rechtfertigen. Bürgerrechte sollen dabei besonders berücksichtigt werden.

3. Das Gesetz sieht zudem vor, dass der Präsident Sanktionen gegen Personen verhängt, die für schwere Menschenrechtsverletzungen in Hongkong verantwortlich gemacht werden.

4. Das zweite Gesetz untersagt den Export von Tränengas, Gummigeschossen, Wasserwerfern und Handschellen an Hongkongs Polizei.