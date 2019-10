USA dürfen Strafzölle erheben

In etwa zwei Wochen sollen in den USA Strafzölle für bestimmte Importe aus der EU in Kraft treten. Für zahlreiche europäische Agrar- und Industrieprodukte sollen sie bei 25 Prozent liegen, kündigte ein Regierungsvertreter an. Europäische Flugzeuge sollen um zehn Prozent teurer werden. Die USA reagieren mit den Strafzöllen auf eine Erlaubnis durch die Welthandelsorganisation WTO. Diese hat erklärt, dass die EU mit staatlicher Unterstützung für den Flugzeugbauer Airbus gegen Regeln verstoßen hat. Damit habe sie dem US-Konkurrenten Boeing geschadet. Deshalb dürfen die USA EU-Importe im Wert von 7,5 Milliarden Dollar mit Zöllen belegen.