USA drohen erneut mit Truppenabzug

Die USA haben erneut damit gedroht, Truppen aus Deutschland abzuziehen. Man könne nicht erwarten, dass amerikanische Steuerzahler weiterhin für mehr als 50.000 Amerikaner in Deutschland zahlten, kritisierte der US-Botschafter Richard Grenell. Gleichzeitig verwende Deutschland seinen Handelsüberschuss für - so wörtlich - heimische Zwecke. Grenell vertritt die US-Regierung in Berlin. Kritik kam auch von seiner Amtskollegin aus Polen: Deutschland zahle nicht genug Geld an die Nato. US-Truppen sollten nach Polen verlegt werden, schrieb US-Botschafterin Georgette Mosbacher auf Twitter. In der großen Koalition ist umstritten, ob Deutschland für die Verteidigung tatsächlich zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufwenden soll. Deutschland hatte das der NATO ursprünglich in Aussicht gestellt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat das Ziel nach ihrem Amtsantritt bekräftigt.