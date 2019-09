Die Kaufhauskette Walmart will den Verkauf von Munition in den USA einschränken. Walmart-Chef Doug McMillon kündigte an, dass zum Beispiel keine Munition für Handfeuerwaffen mehr verkauft werden solle, sobald die Lagerbestände abverkauft seien. Außerdem will die Kette nicht mehr, dass in ihren Geschäften Waffen offen getragen werden. Walmart steht wegen seiner Waffenverkäufe seit langem in der Kritik.