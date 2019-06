USA: TV-Duell der demokratischen Präsidentschaftsbewerber

In den USA haben sich in der Nacht bei einer TV-Debatte erneut zehn demokratische Präsidentschaftskandidaten präsentiert. Unter anderem trafen der in Umfragen führende Ex-Vizepräsident Joe Biden, der Senator von Vermont Bernie Sanders und die kalifornische Senatorin Kamala Harris aufeinander. Die drei attackierten den republikanischen Präsidenten Donald Trump. Sanders bezeichnete Trump beispielsweise als pathologischen Lügner und als Rassisten. Mehr als 20 demokratische Politiker bewerben sich um die Präsidentschaftskandidatur - so viele wie noch nie. Die Debatte musste deshalb in zwei Runden aufgeteilt werden.