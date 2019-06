Wer in die USA einreisen will, muss künftig alle Konten angeben, unter denen er in sozialen Netzwerken registriert ist und in den vergangenen fünf Jahren war. Außerdem werden auch aktuelle und alte E-Mail-Adressen und Telefonnummern abgefragt.

Die Änderung betrifft jährlich etwa 15 Millionen Ausländer, die Einreisevisa für die USA beantragen. Die meisten Touristen und Besucher, die in die USA aus Deutschland einreisen, nutzen aber kein Visum, sondern das Programm ESTA, das den Verzicht auf ein Visum bei einer befristeten Aufenthaltsdauer vorsieht.

Als Grund für die Neuerungen nennt das US-Außenministerium die nationale Sicherheit. Die zusätzlichen Informationen sollen dazu beitragen, die Identität des Antragsstellers abzusichern. Bisher wurden nur die Daten von Personen abgefragt, die vorher in Ländern unterwegs waren, die von Terrororganisationen kontrolliert werden.