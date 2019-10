USA: Perry verweigert Zusammenarbeit mit Parlament

In der sogenannten Ukraine-Affäre verweigert der scheidende US-Energieminister Rick Perry die Herausgabe von Dokumenten an das Parlament. Er wolle nicht mit dem Kongress zusammenarbeiten, schrieb er in einem Brief. Perry war von demokratischen Abgeordneten vorgeladen worden, um im Repräsentantenhaus zu seiner Rolle in der Ukraine-Affäre auszusagen. Die Demokraten wollen wissen, ob er Präsident Donald Trump geholfen hat, Druck auf die ukrainische Regierung auszuüben. Perry will seinen Posten Ende des Jahres aufgeben. Dann soll sein bisheriger Stellvertreter Dan Brouillette Chef der Energiebehörde werden.