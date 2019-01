per Mail teilen

In einer Bowling-Halle in Kalifornien hat es Schüsse gegeben, laut Polizei gibt es mehrere Opfer. Ob es sich dabei um Tote oder Verletzte handelt, ist bisher unklar. Die Polizei hat die Menschen dazu aufgerufen, sich von der Gegend fernzuhalten. Das Bowling-Center liegt in der Stadt Torrance, rund 30 Kilometer von Los Angeles entfernt.