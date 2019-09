per Mail teilen

Die US-Regierung hat nach eigenen Angaben Beweise dafür, dass der Iran Öl an das syrische Regime geliefert hat. Genutzt hat der Iran dafür einen Tanker, den die britische Regierung Anfang Juli vor Gibraltar abgefangen hatte. Der Tanker wurde nur gegen das Versprechen freigegeben, dass der Iran das Öl nicht nach Syrien bringt. Ein Vertreter des Iran hat mitgeteilt, die Ladung sei auf hoher See an ein Unternehmen verkauft worden. Deshalb liege keine Verletzung des Völkerrechts vor.