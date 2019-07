per Mail teilen

In den USA sind die von Präsident Donald Trump angekündigten Großrazzien gegen illegale Einwanderer weitgehend ausgeblieben. Stattdessen soll es Festnahmen in kleinerem Rahmen in den kommenden Tagen geben. Trump wollte eigentlich Millionen Einwanderer ohne Papiere abschieben lassen. Im ganzen Land gab es dagegen Proteste: Bürger demonstrierten, Stadtverwaltungen weigerten sich, zu kooperieren und Kirchenvertreter verurteilten massenhafte Festnahmen als unmoralisch.