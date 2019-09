per Mail teilen

US-Vizepräsident Mike Pence hat bei seinem Besuch in Polen noch einmal die Ostsee-Pipeline Nordstream 2 kritisiert. Deutschland begebe sich mit der Leitung in Abhängigkeit von Russland, Polens Widerstand gegen das Projekt sei richtig. Russland will mit der Leitung Gas nach Deutschland exportieren. Auch die USA haben aber Interesse signalisiert, Deutschland Gas zu liefern. Die US-Regierung denkt wegen der Pipeline über Sanktionen nach.