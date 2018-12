US-Verteidigungsminister James Mattis tritt zurück. In einem Brief an US-Präsident Donald Trump hat der Minister auf Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden hingewiesen. Mattis hatte sich zum Beispiel dafür ausgesprochen, dass das US-Militär noch länger in Syrien bleiben sollte. Trump hat dagegen am Mittwoch den Rückzug aller US-Soldaten angekündigt. Mattis wird Ende Februar in den Ruhestand gehen. Der Präsident hat mitgeteilt, dass er bald seinen Nachfolger benennt.