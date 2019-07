US-Richterin senkt Geldstrafe für Bayer

In einem der Glyphosat-Prozesse in den USA hat eine Richterin die Strafe für Bayer deutlich gesenkt. Die an Krebs erkrankten Kläger sollen danach rund 87 Millionen Dollar Schadenersatz bekommen. Die Jury hatte eigentlich eine Strafe von rund zwei Milliarden Dollar verhängt. Vor fast zwei Wochen hatte ein anderer Richter in einem anderen Glyphosat-Prozess ähnlich entschieden und dort den Schadenersatz von 80 auf 25 Millionen Dollar gesenkt. Bayer hat in beiden Fällen angekündigt, in Berufung zu gehen. In den USA gibt es noch mehr als 13.400 weitere Klagen gegen den deutschen Konzern. Sie machen das Pflanzengift Glyphosat unter anderem für ihre Krebserkrankungen verantwortlich.