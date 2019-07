US-Regierung droht Frankreich mit Strafzöllen

Die in Frankreich geplante Digitalsteuer für große Internetkonzerne führt zu Spannungen mit den USA. Präsident Donald Trump hat eine Untersuchung angeordnet, um zu klären, ob die Steuer US-Unternehmen diskriminiert. Falls ja, solle es Strafzölle auf französische Waren geben. Der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer kritisierte, die Steuer ziele bewusst auf einen Sektor ab, bei denen US-Unternehmen Weltmarktführer seien. Der Nationalrat in Paris hat vergangene Woche beschlossen, dass große Internetkonzerne wie Google, Amazon oder Facebook bald drei Prozent Abgaben auf Umsätze entrichten sollen, die sie in Frankreich erzielt haben. Das Vorhaben richtet sich an Unternehmen, die in Europa häufig nur sehr geringe Steuern zahlen. Heute stimmt der Senat über die Digitalsteuer ab.