Die USA testen ein neues Raumschiff, um wieder selbst Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS bringen zu können. Am Morgen hob eine Falcon-9-Rakete mit der Raumkapsel vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral ab. Morgen soll sie an die ISS andocken. Bei dem Testflug ist nach Angaben der US-Weltraumbehörde NASA nur eine Puppe an Bord. Seit dem Ende des Shuttle-Programms der Nasa 2011 können amerikanische Astronauten nur noch mit russischen Sojus-Kapseln zur ISS gelangen.