US-Präsident Trump verteidigt Truppenabzug aus Nordsyrien

US-Präsident Donald Trump hat seine Entscheidung erneut verteidigt, amerikanische Soldaten aus Nordsyrien abzuziehen. Trump erklärte, die Terrormiliz IS sei zu 100 Prozent geschlagen. Man müsse die Soldaten heimholen. Zudem drohte Trump der Türkei. Unternehme das Land in Syrien etwas, dass er selbst für unmöglich halte, werde er die türkische Wirtschaft zerstören, so der US-Präsident. Hintergrund ist die von der Türkei geplante Militäroffensive in Nordsyrien. Die Bedenken dagegen sind groß - auch in den eigenen Reihen von Trump. Der Republikaner Lindsey Graham sagte, es sei die größte Lüge der Trump-Administration, dass der IS geschlagen sei.