Im US-Militär haben offenbar Zehntausende Männer in den vergangenen zehn Jahren sexuelle Übergriffe erlebt. Das meldet die "New York Times" und beruft sich auf Zahlen des Verteidigungsministeriums in Washington. Danach waren rund 100.000 Männer mit einem niedrigen Dienstgrad und unter 24 Jahren betroffen. Hinzu komme, dass viele die Übergriffe nicht meldeten. Es handle sich um sexuelle Belästigung bis hin zu Vergewaltigung.